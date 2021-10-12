قريباً.. بدور العرض شاب حائر بجميع علاقاته في إعلان "فرق خبرة"



أسرة تتفاقم مشكلاتها وشاب حائر بين أمه وأبيه، لا يجرؤ على بدء علاقة عاطفية. هكذا كشف لنا الإعلان الرسمي لفيلم فرق خبرة عن بطله ناجي الذي يعاني ارتباكًا واضحاَ في شتى علاقات حياته. وقد أطلقت شركتا Film Clinic وLagoonie Film Production إعلان الفيلم استعدادًا لإطلاقه قريبًا بجميع دور العرض.



يكشف إعلان فرق خبرة عن بطله الهادئ المسالم ناجي، والذي نشهده متورطًا في صراعات لا تنتهي بين أمه التي لا تتوقف عن طلب الطلاق وأبيه الذي لا يتوقف عن شكواه منها. ثم نشهد ناجي متأثرًا بما يدور في محيط أسرته، فيتردد كثيرًا في الإقدام على خوض علاقة عاطفية، إلى أن يلتقي سلمى، الفتاة الاستثنائية التي تحاول إكسابه الجرأة لتكوين علاقات جديدة بحياته؛ ثم تتطور علاقتهما سويًا لتمر بمواقف كوميدية ومراحل عاطفية متباينة.



فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.



وتدور أحداثه ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من إنتاج فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.





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