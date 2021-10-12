أمير كرارة: "رجعت من شهر عسلي في تايلاند معايا 800 جنيه"

كشف النجمان أمير كرارة وأحمد صلاح حسني، عن بعض الصعوبات التي تعرضوا لها في بداية حياتهما وخاصة بعد الزواج وتحمل المسؤولية .



تحدث الفنان أمير كرارة خلال لقائه مع أحمد صلاح حسني في برنامج بصراحة مع المذاع عبر فضائية mbc1، مشيرًا إنه كان لا يمتلك سوى 800 جنيه فقط بعد عودته من شهر العسل، ما جعله يشعر بالهم، لكنه لم يتوقع الرزق الذي وهبه الله له في اليوم التالي بعد رجوعه من شهر العسل مع زوجته"



تابع كرارة: كنت مسافر مع زوجتي شهر العسل في تايلاند بـ 20 الف جنيه، وأنا راجع في الطيارة كنت شايل الهم، مع إن كان لسه بدري على الهم وكنت صغير، قلت لمراتي أنتي عارفة أني مش معايا غير 800 جنيه كل ما أمتلكه في حياتي قالت لي سيبها على الله ما تقلقش".



كما أضاف :"وصلنا مصر لقينا أمك الله يرحمها ست الكل حطالنا أكل وحاجات في التلاجة يعيشونا كام يوم، والحمد لله إحنا لا لينا ولا علينا وبنينا نفسنا بنفسنا، وما كنش علينا فلوس لحد"



وقال أمير كرارة :"نمت وأنا شايل الهم، وصحيت الصبح لقيت 15 رسالة من المنتج جمال العدل، قال لي هات لبسك دلوقتي في مسلسل، في نفس اليوم جالي مسلسل تاني ومسلسل تالت، ما كنش حجم كبير بس الحمد لله، وكل ما بتخلف الرزق بيزيد كل عيل بيجي برزقه.. الدنيا بتمشي والحياة لطيفة جدا"



واختتم كلامه : أنا قلوق وأوفر في كل حاجة، زمان قبل الخلفة ما كنتش بشيل هم وقبل الجواز ما كنتش بشيل هم خالص كنت بطولي وزي ما تيجي تيجي، لكن أنا بكون عاوز اللي نحوا عايشين أحسن حاجة في الدنيا ومفيش حاجة تقف قدامهم.





وفي سياق آخر،شارك النجم امير كرارة بالمارثون الرمضاني الماضي بمسلسل" نسل الأغراب " تأليف وإخراج محمد سامي