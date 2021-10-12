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أمير كرارة يكشف عن أغرب جملة قالها له شقيق زوجته يوم زفافه

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:49 ص
امير كراره
امير كراره
آيه عبد العزيز
تحدث الفنان أحمد صلاح حسني عن انطباعه الاول تجاه أمير كرارة قائلا :" من أول ما شفتك حسيت إنك بني آدم كويس جدل"

وكشف أمير كرارة خلال لقائه مع أحمد صلاح حسني، في أول لقاء لهما ببرنامج بصراحة مع عبر قناة mbc1 عن الخلافات قائلا :"حصل مشكلة زي أي مشاكل بتحصل بين المخطوبين قلت لي أنا حبيتك لدرجة إني شفت حب أختي ليك يخليني أقف جمبك حتى لو هتتجوزك، وقعدت معاك يوم واحد لأني عارف هتعمل معاها إيه"

وجه امير كرارة سؤالأ ساخرًا لاحمد صلاح حسني حول ندمه على زواجه من شقيقته ليعلق :"ما ندمتتش من القرارات اللي بعتز بها في حياتي".


وكشف أمير كرارة، عن أغرب جملة وجهها له أحمد صلاح حسني يوم زفافه قائلا : قلت لي أغرب كلمة في حياتي وهي فكر تاني إنت متأكد، استغربت تيجي منك انت عاوزني أخلع يوم فرح أختك"

وفي سياق آخر،شارك الفنان امير كراره في السباق الرمضاني بمسلسل " نسل الاغراب" تأليف وإخراج محمد سامي

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