تفاصيل إجتماع القائمة الدولية بين مجاهد ووجيه..وسر إخفائها





عقدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مؤخرا جمع أعضاء اللجنة الرئيسية والفنية فيما يخث وضع الاسماء الوافده جديدا بدلا من الحكم الدولي السابق جهاد جريشه والحكم المساعد السابق تحسين أبو السادات .





ووضع ترتيب القائمة طبقا للكفاءة الفنيه وأدلى الحضور بأصواتهم ثم عقد مجاهد إجتماع مغلق في اليوم التالي مع رئيس لجنة الحكام السابق وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج نائب المدير التنفيذي للجبلايه .



ووضع مجاهد لمسته الاخيره متجاهلا أراء لجنة الحكام ويقوم هو بنفسه بإرسال القائمة الدوليه للفيفا وكان أخر يوم حدده الفيفا لارسال الدوليين 30 سبتمبر الماضي .



