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وزير التعليم يكشف حلولًا مقترحة لحل أزمة تكدس الفصول (فيديو)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:25 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يبحثون عن حلول خارج الصندوق للمشكلات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها ازمة التكدس في الفصول.
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن فكرة الفصول الذكية ستطبق خلال فترة قريبة، وهى عبارة عن فصول سريعة التجهيز بدون خرسانات، مضيفا: "الفصول الذكية مش ببلاش، ولكنها أسهل وأسرع وأرخص، ومجهزة بالإنترنت".
وأضاف، أنه تم إنشاء مصنع بالتعاون مع إيطاليا والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الفصول الذكية في المناطق الأكثر احتفاظا، وهو ما يعد حلا ذكيا، موضحًا أن هناك حل مقترح لمواجهة تكدس الفصول وهو أن يكون العام 3 فصول دراسية بدلا من فصلين، معلقا: "الناس لازم تكون فاهمة بنعمل كده ليه، ومنقولش عايزين إجازة فالصيف".