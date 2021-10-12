وزير التعليم يكشف حلولًا مقترحة لحل أزمة تكدس الفصول (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يبحثون عن حلول خارج الصندوق للمشكلات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها ازمة التكدس في الفصول.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن فكرة الفصول الذكية ستطبق خلال فترة قريبة، وهى عبارة عن فصول سريعة التجهيز بدون خرسانات، مضيفا: "الفصول الذكية مش ببلاش، ولكنها أسهل وأسرع وأرخص، ومجهزة بالإنترنت".



