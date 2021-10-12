وزيرة الهجرة تعلن حل مشكلة تؤرق المصريين بالخارج (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل إصدار وثيقة تأمين للمصريين في الخارج، موضحة: "الوزارة وقعت برتوكولًا مع رئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، للعمل على تلبية احتياجات المصريين في الخارج، فيما يتعلق بشحن الجثامين لمصر، لأن هذه القضية كانت تؤرق المصريين في الخارج، لأن شحن الجثمان، كان مقترنًا بتقديم الأسرة شهادة تعثر".





وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزون المصري، مساء الإثنين، أن المرحلة الاولى للتأمين كانت للمتوفين في الخارج نتيجة إصابة، وبعد ذلك توسعت الوثيقة لتشمل الوفاة في الخارج لأي سبب، وتوفير مبلغ تعويضي للأسرة، وهذا الأمر حدث من خلال الاعتماد من هيئة الرقابة المالية بعد موافقة الاتحاد المصري للتأمين الذي يضم شركات التأمين المصرية.



