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وزيرة الهجرة تعلن حل مشكلة تؤرق المصريين بالخارج (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كساب أحمد
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل إصدار وثيقة تأمين للمصريين في الخارج، موضحة: "الوزارة وقعت برتوكولًا مع رئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، للعمل على تلبية احتياجات المصريين في الخارج، فيما يتعلق بشحن الجثامين لمصر، لأن هذه القضية كانت تؤرق المصريين في الخارج، لأن شحن الجثمان، كان مقترنًا بتقديم الأسرة شهادة تعثر".

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزون المصري، مساء الإثنين، أن المرحلة الاولى للتأمين كانت للمتوفين في الخارج نتيجة إصابة، وبعد ذلك توسعت الوثيقة لتشمل الوفاة في الخارج لأي سبب، وتوفير مبلغ تعويضي للأسرة، وهذا الأمر حدث من خلال الاعتماد من هيئة الرقابة المالية بعد موافقة الاتحاد المصري للتأمين الذي يضم شركات التأمين المصرية.

ولفتت إلى أن وثيقة التأمين اختيارية، وتصدر لحاملي تصريحات العمل في الخارج، وقيمة الوثيقة 10 جنيهات فقط لا غير، مضيفة أن تفعيل هذه الوثيقة سيكون في بداية الأول من يناير المقبل.

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