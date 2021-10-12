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أمير كرارة ممازحًا أحمد صلاح حسني: أول ما شفتني اتنكت عليا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:58 ص
امير كراره
امير كراره
آيه عبد العزيز
كشف النجمان أمير كرارة وأحمد صلاح حسني عن أول لقاء جمعهما في حلقه اليوم من برنامج بصراحة مع على قناة MBC1.


قال أحمد صلاح حسني لـ كرارة: أول مرة شفتك فيها كنت بدأت تعمل برنامج وبدأت تتعرف وناس كتير كانت بتقولي انتم شبه بعض، وقتها كنت مضايق لأنهم بيقولولي في حد شبهك" ليعلق أمير كرارة قائلًا: ساعتها كنت نجم كورة واتنكت عليا وأنا كنت راجل غلبان بعمل برنامج"


يذكر ان الفنان امير كرارة متزوج من شقيقه النجم أحمد صلاح حسني نجم الكره الاسبق والفنان حاليًا

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