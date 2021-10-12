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طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في منتخبنا.. والصعب لم يأتي بعد
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:19 ص
محمد زويد
أشاد طاهر أبو زيد نجم المنتخب الوطني السابق بمستوى منتخب مصر في مباراة ليبيا اليوم والفوز بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم.
وقال أبو زيد في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،"أول مرة أشعر بالتجانس في منتخبنا خلال مواجهة ليبيا".
وتابع :"هناك تجانس بين جميع اللاعبين والخطوط متقاربة، ويجب ألا نعطي المباراة أكبر من حجمها".
وزاد:"الصعب لم يأتي بعد في مشوار الوصول للمونديال".
وأضاف:"صلاح ظهر أكثر جدية رغم عدم توفيقه".
أختتم :"كان هناك تربص بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، واتحاد الكرة كان مترهل وعشوائي".