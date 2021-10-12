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بدءًا من السبت.. "الصحة" تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:55 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا وصفته بالمهم والعاجل، لكل الجهات التابعة لها بمنع دخول الموظفين العاملين بالمقار الحكومية إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا في موعد غايته السبت 16 أكتوبر الجاري.

وأرسلت الوزارة القرار لكل القطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومى للأمومة والطفولة، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديريى مديريات الشئون الصحية في المحافظات.

وطالبت الوزارة في مستندها الصادر من مكتب مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية ومساعد وزيرة الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، من كل الجهات بالتأكيد على التزام كل العاملين بوزارة الصحة والوحدات التابعة لها ومديريات الصحة ومنشآتها من تلقى لقاح فيروس كورونا في موعد غايته الجمعة 15 أكتوبر 2021.

كما طالبت بعدم السماح للعاملين بالمنشآت الطبية أو المقرات الإدارة التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمقرات عملهم اعتبارًا من 16 أكتوبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل.

وأكدت أن مسئولية عدم دخول العاملين لمقر عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا مسئولية أمن المنشأة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بالمنشأة، لافتة إلى أنه يجوز استثناء السيدات الحوامل أو المرضعات من الضوابط الموضحة.
بدءًا من السبت.. "الصحة" تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا
بدءًا من السبت.. "الصحة" تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح كورونا الموظفين أكتوبر 2021

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