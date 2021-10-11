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احمي نفسك وأسرتك من الموجة الرابعة.. وصفات اقتصادية لتطهير المنزل للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:54 م
الوقاية من فيروس كورونا - صورة أرشيفية
الوقاية من فيروس كورونا - صورة أرشيفية
يجب على على كل أم الاهتمام نظافة المنزل وتطهيرة خصوصًا بعد دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وتعتبر النظافة والتهطير من الأمور التي تساعد على الوقاية من كوفيد 19.

كما أن التخلص من البكتيريا يحافظ على صحة العائلة، ونقدم لكم فيمل يلي، وصفات اقتصادية لتطهير المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وصفات اقتصادية لتطهير المنزل

1- يمكنك لست البيت استخدام الليمون، حيث يحتوي على حمض ستريك وهو له قدرة على إزالة البكتيريا حتى أنه يدخل كمركب داخل المنظفات المنزلية، كما أن له رائحة طيبة ومنعشة، ويمكن أن يستخدم على بعض الأسطح مباشرةً أو يمكن تخفيفه بالماء.

2- الخل هو منظف ومطهر في نفس الوقت، ويمكن أن يستخدم في المطبخ والحمام وبقية أركان المنزل، أما عن قدرته على قتل البكتيريا فيقول الموقع أنه أقوى من الليمون، ويستخدم عن طريقة تخفيفه بالماء.

3- هيدروجين بروكسيد، هو من المواد التي كانت تستخدم قديما، في العشرينيات، لأنه مادة قاتلة للبكتيريا، كما أن يمكن استخدمها لاستعادة نظافة الملابس البيضاء.

4- عادة ما تستخدم الزيوت العطرية لتحسين رائحة المنزل ولكن ما تناوله الموقع أن هناك أنواع من الزيوت الطبيعية العطرية يتحتوي على مضادات بكتيريا كما أنها تزيل العفن فضلاً عن دورها في طرد الحشرات، مثل زيت الليمون، النعناع، البرتقال.

5- يعد البخار الصادر من غلي الماء طريقة اقتصادية وفعالة لإزالة الاتساخ والتعقيم في نفس الوقت.

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