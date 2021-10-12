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عاجل.. مفاجأة جديدة حول إصابة الشناوي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مشاركة محمد الشناوي وهو مصاب في مباراة مصر وليبيا اليوم يعتبر خطأ جسيم.

وقال كريم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " مشاركة الشناوي وهو مصاب خطأ جسيم وسيتم استبعاده من مواجهة الأهلي وبطل النيجر".

وتابع :"فرص مشاركة الشناوي صعبة في مباراة الأهلي المقبلة".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي خرج في مباراة مصر أمام مضيفه ليبيا في الدقيقة 26 من زمن المباراة وحل محمد أبو جبل بدلا منه.

وفاز المنتخب المصري على نظيره ليبيا بثلاثية مقابل لاشيء، سجلهم كلا من" أحمد فتوح  ومصطفى محمد ورمضان صبحي ".

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