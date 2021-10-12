وادي دجله يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه بورفؤاد





يواصل فريق نادي وادى دجله تدريباته بملعبه اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي منحها عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام السكه الحديد ، في الجولة الثانية للمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني،والتي انتهت بفوز السكه الحديد بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين .



ويستعد فريق وادي دجله لمواجهة فريق نادي بورفواد في الجولة الثالثة للمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني والمقرر إقامتها يوم الجمعه المقبل بملعب المقاولون العرب .



وكان فريق وادي دجله خسر امام فريق السكه الحديد في الجولة الثانية ليتجمد لرصيد الفريق عن النقطه 3 ليحتل المركز 4 بترتيب المجموعه.