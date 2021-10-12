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وادي دجله يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه بورفؤاد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
بسمة البدري


يواصل فريق نادي وادى دجله تدريباته بملعبه اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي منحها عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام السكه الحديد ، في الجولة الثانية للمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني،والتي انتهت بفوز السكه الحديد بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين .

ويستعد فريق وادي دجله لمواجهة فريق نادي بورفواد في الجولة الثالثة للمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني والمقرر إقامتها يوم الجمعه المقبل بملعب المقاولون العرب .

وكان فريق وادي دجله خسر امام فريق السكه الحديد في الجولة الثانية ليتجمد لرصيد الفريق عن النقطه 3 ليحتل المركز 4 بترتيب المجموعه.

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