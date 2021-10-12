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أزمة كبيرة داخل برشلونة بسبب عقد نجم الفريق.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواصل أزمة تجديد عقد الجناح الفرنسي، عثمان ديمبلي، مع برشلونة، والذي ينتهي الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولي البارسا تحدثوا مع ديمبلي، كي لا يرحل عن النادي مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي أبلغ الرئيس خوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي، بأنه يريد الاستمرار وتوقيع عقد جديد مع برشلونة.

لكن رغم ذلك، لا يثق مسؤولو البلوجرانا في وكيل ديمبلي، الذي يخطط لنقله إلى أحد الأندية الكبيرة مجانًا، كي يحصل على عمولة ضخمة.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة حصل على معلومات، تفيد أن وكيل ديمبلي عرض اللاعب على العديد من الأندية، ومنها يوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وأضافت، أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد هما أكثر من أظهر اهتمامًا باللاعب.

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