دعاء المطر.. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار

دعاء المطر ، تعرضت بعض المدن المصرية إلى سقوط أمطار تفاوتت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة، في إشارة إلى وداع "الصيف" ورسالة للاستعداد إلى الشتاء.





دعاء المطر





ويبحث الكثيرون عن دعاء المطر مع بدء نزول الأمطار كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وروته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.





دعاء المطر من الأدعية المستحبة





ويعتبر دعاء المطر من الأدعية المستحبة والمحببة إلى المرء المسلم، سنة عن النبي "ص" والذي اعتاد على الدعاء عند نزول المطر.





دعاء المطر كما ورد عن النبي





وروت السيدة عائشة رضى الله عنها فيما يتعلق بمسألة دعاء المطر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند نزول المطر: "عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيباً نافعا".

وتوجد العديد من الأدعية التي كانت تعرف بـ دعاء المطر ويرددها النبي والتي نرصدها لحضراتكم عبر بوابة الفجر الإلكرونية في السطور التالية:





"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.





"اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".



