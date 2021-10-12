"الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء الأمطار

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المناطق حاليا، قائلًا: "الهيئة توقعت سقوط أمطار تصل إلى القاهرة مساء اليوم"، مشيرا إلى أن ساعات الليل المتأخرة سنشهد سقوط أمطار رعدية على مناطق من القاهرة ولكنها من خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة.





وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الإثنين، إن الحالة المطرية مستمرة إلى ظهر غد، وستكون فرص الأمطار من متوسطة إلى خفيفة وستسمح بحركة الطرق ولن يكون هناك إعاقة أو زحمة مرورية، منوها بأن الأجواء لا يوجد بها تقلبات جوية حادة.



