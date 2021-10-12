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كيروش يكشف أسباب تألق المنتخب المصري تحت قيادته

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

"المنتخب لعب بشكل رائع للغاية وكنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر من ذلك" بهذه الكلمات بدأ المدير الفني للمنتخب المصري "كارلوس كيروش" تصريحاته عقب الفوز الكبير على نظيره الليبي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

واستمر منتخب مصر في تصدره للمجموعة برصيد عشر نقاط بعد فوزه الثاني على التوالي على منتخب ليبيا على ملعب الأخير.

وقال عقب نهاية المباراة "أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه اليوم وتأدية تعليمات المدرب، كنا نستحق نتيجة أكبر من ذلك ونريد الاستمرار في صدارة المجموعة حتى النهاية".

وأضاف المدرب البرتغالي "مازال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعًا، لقد فزنا وسجلنا العديد من الأهداف بالإضافة إلى لعب كرة قدم جيدة، الآن التحدي هو التطور والتحسن".

وفي نهاية تصريحاته قال كيروش "لم أقم بأي أمور سحرية في المنتخب المصري، الروح كانت موجودة بالفعل في قلوب اللاعبين، لقد استطاعوا التحرر أكثر وكانوا يستمتعون بالتدريب واللعب وهذا أعطاهم حرية أكبر لكي يعبروا عن أنفسهم".

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