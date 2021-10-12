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برلماني: قرار تكليف الصيادلة يسري على الدفعات التالية (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
كشف النائب عمرو دوريش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقة شباب الأحزاب، تفاصيل حل أزمة تكليف الصيادلة، قائلًا: "مسألة تكليف شباب الصيادلة شهدت جدالًا كبيرًا الفترة الأخيرة، وتنسيقية شباب الأحزاب منذ بوادر هذه الأزمة تقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول هذا الأمر".

وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزون المصري، مساء الإثنين، أن أزمة التكليف جاءت من خلال تفسير خاطئ لمسألة التكليف في مصر، مشيرًا إلى أن القواعد القانونية مستقرة منذ 1974 على تكليف كامل دفعات الأطباء والصيادلة.

ولفت إلى أن القطاع الطبي في مصر لديه عجز شديدة في الكوادر، وعدم تكليف الصيادلة من شانه أن يحدث أزمة، وإثارة المشاكل، مشيرًا إلى أن خريجي الصيادلة لجأوا إلى مجلس النواب للحصول على حقهم الكامل، وهذا الأمر جيد، ونموذج نفتخر به، لانهم استطاعوا أن يوظفوا الأدوات الرقابية في الحصول على حقهم.

وأضاف أن البرلمان سيتابع مسالة تكليف كامل الأطباء لدفعتي 2018 و2019، ومتابعة التكليف خلال الدفعات المقبلة، لافتَا إلى ضرورة العمل على توزيع الصيادلة، لان هناك تكدس في بعض المناطق، وعجز شديد في مناطق أخرى.

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تكليف الصيادلة بوابة الفجر الفجر

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