هاني رمزي يعود للدراما بمسلسل"القاتل الذي احبني"





يستعد الفنان هاني رمزي للعودة للدراما وذلك بعد غياب دام ثماني سنوات ، حيث تعاقد على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".ويبدأ هاني رمزي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "القاتل الذي أحبني" خلال الفترة المقبلة، المسلسل من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة"وكانت اخر مشاركة لهاني رمزي في الدراما من خلال الجزء الثالث من مسلسل جوز ماما ، والذي كان في عام 2013.