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عادل حمودة في ذكرى انتصارات أكتوبر: كل سنة ومصر منتصرة
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:44 ص
داليا الحسين
وجه الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ48.
وقال "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء: "كل سنة ومصر منتصرة وتتذكر دائما انتصارها العظيم في أكتوبر".
وتحدث عن المشهد الافتتاحي للحرب قائلًا إنه كان يتضمن غارات جوية متتالية، وأكثر من 4 آلاف مدفع ينطلقوا في وقت واحد على الأرض، وألف زورق مطاطي يعبر القناة عليهم 8 آلاف جندي يمثلوا الموجة الأولى للحرب، منوها بأن هذا المشهد مازال يدرس بالفعل في الأكاديميات العسكرية فيما يسمى الـ" سمفونية" العسكرية أى التوافق بين الأسلحة.