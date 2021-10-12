عادل حمودة في ذكرى انتصارات أكتوبر: كل سنة ومصر منتصرة

وجه الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ48.





وقال "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء: "كل سنة ومصر منتصرة وتتذكر دائما انتصارها العظيم في أكتوبر".



