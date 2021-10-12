Advertisements

عادل حمودة في ذكرى انتصارات أكتوبر: كل سنة ومصر منتصرة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:44 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
وجه الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ48.

وقال "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء: "كل سنة ومصر منتصرة وتتذكر دائما انتصارها العظيم في أكتوبر".

وتحدث عن المشهد الافتتاحي للحرب قائلًا إنه كان يتضمن غارات جوية متتالية، وأكثر من 4 آلاف مدفع ينطلقوا في وقت واحد على الأرض، وألف زورق مطاطي يعبر القناة عليهم 8 آلاف جندي يمثلوا الموجة الأولى للحرب، منوها بأن هذا المشهد مازال يدرس بالفعل في الأكاديميات العسكرية فيما يسمى الـ" سمفونية" العسكرية أى التوافق بين الأسلحة.

الكلمات المفتاحية

من مصر عادل حمودة الكاتب الصحفي عادل حمودة

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على مصير الشناوي من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شرطة المرور تتحفظ على سيارة نجم الزمالك (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عادل حمودة يكتب: حرب أمريكية إيرانية ساخنة ولكن بلا نيران

سكرتير مساعد أسيوط يشهد احتفالية نادي روتاري بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر

عادل حمودة: تركيا تخطط لإرسال 4 آلاف جندي وطائرات إف 16 لليبيا

عادل حمودة: مقال "أنا وكيسنجر" أفسد العلاقة بين "هيكل" و"السادات"

قبيل ذكراها رقم 48.. 6 شهداء بارزين في حرب أكتوبر

خبير عسكري: نصر أكتوبر يدرس في الأكاديميات العسكرية حول العالم (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements