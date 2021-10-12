عمرو أديب تعليقًا على واقعة "ميكروباص الساحل": موضوع غريب (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على حادث "ميكروباص الساحل"، إن أجهزة البحث مشطت المكان ولم يعثروا على أي شيء، وعمق النيل ليس كبيرًا.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هناك شهود عيان قالوا إنهم رأوا جسمًا أبيضًا يسقط من الكوبري وأحدث انفجارًا كبيرًا أثناء سقوطه في النيل، مضيفًا: "محدش فاهم إيه الجسم الأبيض ده.. ولا في جثث ولا ميكروباص".





وأشار إلى أن بعض الغواصين الذين شاركوا في عملية البحث قالوا إن الأمر يبدو أنه "فنكوش"، لافتًا إلى أنّ الجزء المكسور من الكوبري يجب إصلاحه، ويجب الاهتمام بوجود كاميرات في هذا المكان.



