هشام ماجد يروج لمسلسله الجديد عبر فيسبوك













روج الفنان هشام ماجد لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "اللعب من الكبار"، وهو الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض جزئيه السابقين" وذلك عبر حسابه على موقع " فيسبوك".وكتب هشام ماجد منشورًا، قائلًا: اللعب مع الكبار قريبًا.يذكر أن الفنان هشام ماجد قد أعلن عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، الذي يحمل عنوان اللعب مع الكبار، عندما نشر صورة من سيناريو العمل.يشاركه العمل الفنان شيكو،بيومي فؤاد،سامي مغاوري،ميرنا جميل،مي كساب وعدد من النجوم.