Advertisements

هشام ماجد يروج لمسلسله الجديد عبر فيسبوك

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:56 ص
هشام ماجد
هشام ماجد
آيه عبد العزيز

روج الفنان هشام ماجد لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "اللعب من الكبار"، وهو الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض جزئيه السابقين" وذلك عبر حسابه على موقع " فيسبوك".

وكتب هشام ماجد منشورًا، قائلًا: اللعب مع الكبار قريبًا.

يذكر أن الفنان هشام ماجد قد أعلن عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، الذي يحمل عنوان اللعب مع الكبار، عندما نشر صورة من سيناريو العمل.

يشاركه العمل الفنان شيكو،بيومي فؤاد،سامي مغاوري،ميرنا جميل،مي كساب وعدد من النجوم.


الكلمات المفتاحية

هشام ماجد مسلسل جديد فيسبوك بيومي فؤاد اللعب مع الكبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مسلسل "اللعبة" يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

مي كساب توجه رسالة من خلال "الفجر الفني" ليوسف فوزي

بعد تغيير خريطة مسلسلاتها.. تعرف على المواعيد الجديدة لمسلسل "اللعبة" علي mbc مصر

إصابة أحد أفراد عائلة الفنان سامي مغاوري بـ فيروس كورونا

شيكو يعبر عن الملل في فترة الحظر بصورة.. ويعلق: "أيام ماكنا بنخرج"

رانيا يوسف تنضم لأبطال مسلسل "اللعبة 2"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

10:55 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements