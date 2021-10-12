عمرو أديب يلقن منصف المرزوقي درسًا على الهواء (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي حذر الشعب التونسي من مصير مصر، معقبا: "دا انت عندك حرقان.. مصر عاملة ليك وجع في دماغك".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن منصف المرزوقي "بيشتغل خط مصر"، مضيفا: "غنت مش عايز تونس تكون زي مصر.. طب عايزها تكون زي تجربة أنهي إخوان، زي اللي في المغرب ولا ليبيا ولا مصر".



