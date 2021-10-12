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عادل حمودة: الخداع الاستراتيجي الحقيقي الذي فوجئت به إسرائيل هو الجندي المصري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:54 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، إن وثيقة إسرائيلية وأخرى أمريكية عن حرب أكتوبر صدروا مؤخرا بمناسبة مرور 48 سنة على الحرب، مشيرا إلى أن الوثائق أكدت أن الخداع الاستراتيجي الحقيقي الذي فوجئت به إسرائيل هو الجندي المصري.

وأوضح "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء أن الجندي المصري الذي شاهدوه في 56 و67 ليس هو الجندي الذي شاهدوه في 73.

وأضاف أن الجندي المصري في حرب أكتوبر كان يتمتع بالصمود والقدرة على القتال، وقام بمحاولة حقيقية لتحقيق النصر، بجانب تنفيذ دقيق جدا لما يكلف به، وعدد كبير جدا من الجنود كانوا من حملة المؤهلات العليا، والمسافة تقريبا معدومة بين الضابط والجندي فكلاهما مقاتل في خندق واحد.

الكلمات المفتاحية

حرب أكتوبر

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