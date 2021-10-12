رددها النبي.. أدعية لا تفوتك عند سقوط المطر

دعاء سقوط المطر ، من العلامات التي تدل على قرب دخول شهر الشتاء، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل نسبي ومختلف عن بقية الأيام الماضية.

أفضل أدعية

ويبحث المسلمون عن دعاء سقوط المطر مع بداية الشتاء وموسم سقوط الأمطار يتساءل الكثير من المسلمين حول دعاء سقوط المطر لأنه من الأشياء المستحبة والواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيباً نافعاً‪".





دعاء المطر والرعد





وترصد بوابة الفجر الإلكترنية دعاء سقوط المطر لمتابعيها الكرام في السطور لاتالية:





اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به‪".

"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".



