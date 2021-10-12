بسمة وهبة تعلن تبرعها بأعضائها بعد الوفاة.. وتؤكد: سأكتبها في وصيتي

قامت الإعلامية بسمة وهبة،بأعلانها التبرع بأعضائها بعد الوفاة، مؤكدة على أنها ستكتب ذلك في وصيتها، وذلك بعد فتوى جوازها شرعًا من الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف



وصرحت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور قائلة : أعلن التبرع بأعضائي عند الوفاة وساكتب ذلك في وصيتي"





وكان قد أفتي إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، على هذا الامر بعد اثاره الجدل، بعد إعلان عدد من المشاهير التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، قائلًا إن جميع المجامع الفقهية أكدت جواز نقل الأعضاء من الحي للحي، على سبيل التبرع"