رضا عبد العال يكشف مفاجأة عن علاقة لاعبي المنتخب بحسام البدري

أكد رضا عبد العال، نجم الاهلى والزمالك السابق، أن أكرم توفيق نجح فى إيقاف خطورة حمدو الهوني خلال مباراة المنتخب الوطني أمام ليبيا.





وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" مع الاعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "لاعبو المنتخب الوطني لم يكونوا على وفاق مع حسام البدري، وهناك من يهيأ الجو العام لكي ينجح البرتغالي كارلوس كيروش على الرغم من قدراته المحدودة".





وأضاف: "مشاركة طارق حامد وحمدي فتحي فى الشوط الثاني غير مبررة على الاطلاق، وهناك من يستحق المشاركة مثل زيزو وابراهيم عادل".



