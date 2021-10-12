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رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:09 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، "البعض يقول الدولة بتبني كباري وطرق.. وقصروا في التعليم، وبناء الفصول والمدارس".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أولويات الدولة تحددها القيادة السياسية والدولة ككل، لافتا إلى أن الدولة اضطرت زيادة ميزانية القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، معلقا: "الناس مش عارفة فواتير التطعيم شكلها ايه.

وأوضح أنهم يبنون 14 ألف فصل سنويا من ميزانية الوزارة، لافتا إلى أن عدد الفصول التي يتم بناؤها تساوي نصف العجز الذي يزيد سنويا، متسائلا: "هل هناك مسئول يستطع تحميل ميزانية الدولة 150 مليار زيادة؟".

ولفت إلى أن الدولة انفقت على قطاع التعليم في تطوير المحتوى التعليمي والمناهج والمنصات التعليمية، مضيفا: "المسألة مش بالبساطة أننا نقول ما كانت الدولة تعمل كده أحسن".

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