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رد فعل ميسي على تصريحات رئيس برشلونة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:58 ص
محمد الدمتناوي
يشعر ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالغضب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على خلفية تصريحاته الأخيرة.

ورحل ميسي عن البلوجرانا الصيف الماضي، بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده، دون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الليجا.

وصرح لابورتا مؤخرًا: "ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس.. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وأن يقول ليو إنه سيلعب مجانًا مع البارسا".

وبحسب برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات.

وتابع البرنامج، أن قائد منتخب الأرجنتيني أكد أن مسؤولي برشلونة، لم يطلبوا منه إطلاقًا اللعب مجانًا مع الفريق.

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