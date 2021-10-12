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نجم الزمالك يعلق على فوز مصر على ليبيا بثلاثية نظيفة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
علق احمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن أداء المنتخب المصري، خلال مواجهة نظيره منتخب ليبيا.

وقال  أحمد عيد عبدالملك في تصريحات إعلامية عبر قناه اون تايم سبورت:" أداء منتخب مصر اليوم أمام ليبيا، أختلف كثيرا عن اللقاء الذي أقيم في القاهرة".


وتابع:" تحقيق الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، منح لاعبو الفراعنة المزيد من الثقة، واللعب بدون ضغظ
 في الأراضي الليبية".


وأختتم:" كيروش أجري العديد من التغيرات الغير متوقعه، حيث كان يتوقع الكثير مع بداية الشوط الثاني، خروج عبدالله السعيد ونزول طارق حامد".

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