خالد عكاشة عن القبض على "أبو أسيا": صيد ثمين (فيديو)

علق العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، على إلقاء السلطات العراقية القبض على سامي جاسم الجبوري المعروف بإسم "أبو آسيا"، قائلًا: "يمثل ضربة أمنية عراقية متميزة للغاية، وتمثل "صيدًا ثمينًا" بالنظر إلى تاريخ أبو آسيا".





وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن "أبو آسيا" من الجيل الأول المؤسس لحركة داعش، بالتعاون مع "الزرقاوي" في الفترة ما بين 2003-2005، لافتَا إلى أن هذا الجيل هو المؤسس لداعش والذي انشق عن تنظيم القاعدة، مكونًا الحركة الاكثر شراسة ودموية وهو تنظيم "داعش" وبدأ في الدخول لسوريا.





وأشار إلى أن "أبو آسيا" هو الذراع الأيمن لأبو مسعد الزرقاوي وشغل عدة مناصب معه، لكن يبقى المنصب الاخطر هو توليه مسؤولية الشؤون المالية، أثناء تواجده داخل تنظيم القاعدة، حيث كان التنظيم يتعامل بمئات الملايين من الدولارات بعد أن سيطر داعش على منابع النفط، وهو المنفق على النشاطات الارهابية في سوريا في الفترة ما بين 2012-2018 وهو حامل أختام واسرار التنظيم الداعشي، لافتَا إلى أن عملية القاء القبض عليه تمت في الحدود السورية العراقية.



