Advertisements

خالد عكاشة عن القبض على "أبو أسيا": صيد ثمين (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:54 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
كساب أحمد
علق العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، على إلقاء السلطات العراقية القبض على سامي جاسم الجبوري المعروف بإسم "أبو آسيا"، قائلًا: "يمثل ضربة أمنية عراقية متميزة للغاية، وتمثل "صيدًا ثمينًا" بالنظر إلى تاريخ أبو آسيا".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن "أبو آسيا" من الجيل الأول المؤسس لحركة داعش، بالتعاون مع "الزرقاوي" في الفترة ما بين 2003-2005، لافتَا إلى أن هذا الجيل هو المؤسس لداعش والذي انشق عن تنظيم القاعدة، مكونًا الحركة الاكثر شراسة ودموية وهو تنظيم "داعش" وبدأ في الدخول لسوريا.

وأشار إلى أن "أبو آسيا" هو الذراع الأيمن لأبو مسعد الزرقاوي وشغل عدة مناصب معه، لكن يبقى المنصب الاخطر هو توليه مسؤولية الشؤون المالية، أثناء تواجده داخل تنظيم القاعدة، حيث كان التنظيم يتعامل بمئات الملايين من الدولارات بعد أن سيطر داعش على منابع النفط، وهو المنفق على النشاطات الارهابية في سوريا في الفترة ما بين 2012-2018 وهو حامل أختام واسرار التنظيم الداعشي، لافتَا إلى أن عملية القاء القبض عليه تمت في الحدود السورية العراقية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري المعروف بإسم " أبوأسيا"، نائب الزعيم السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، في عملية "مخابراتية خارج الحدود". وتعتبر بغداد الجبوري "أحد أهم المطلوبين دوليًا ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي" عبد الله قرداش.

الكلمات المفتاحية

داعش خالد عكاشة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 13 ساعة

خالد عكاشة عن القبض على "أبو أسيا": صيد ثمين (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ حوالي 7 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مي سمير تكتب: أين اختفى "البغدادي" بعد سقوط الخلافة؟

أنباء عن تعيين تركماني خليفة للبغدادي في قيادة تنظيم "داعش"

ذا تايمز: البغدادي وضع داعش تحت إمرة ضابط سابق بجيش صدام

تخشاه العراق.. ما لا تعرفه عن "عبد الله قرداش" خليفة زعيم داعش أبو بكر البغدادي

يلقب بالمدمر والشرس والمتعصب.. خليفة أبو بكر البغدادي المنتظر

ما هو مصير تنظيم "داعش" عقب مقتل أبو بكر البغدادي؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

10:55 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements