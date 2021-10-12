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عادل حمودة: حرب أكتوبر أجبرت أمريكا على إعادة التعامل مع العسكرية المصرية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:31 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، أسرار جديدة عن انتصار أكتوبر 73 في ذكرها الـ 48، وما بعدها من أعوام.

وأوضح "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء إنه في يوم 22 إبريل 1974 بدأ البنتاغون في إعداد ما يسمى بـ الشهادات المغلقة للحرب؛ وهي شهادات قدمها معظم الجنرالات الأمريكان في مجالات الدفاع الجوي، الدبابات، المدرعات والاستخبارات وغيرهم، لافتا إلى أن البنتاغون انقسموا على جزئين وبدأؤا في التحدث عن الخطط والخطط المضادة والدروسة المستفادة منها.

وأضاف أن هذه الندوات السرية استمرت أكثر من سنة ونصف، وترتب على ذلك قرار مهم وهو إخراج السلاح الروسي من المنطقة بالكامل، وإعادة التعامل مع العسكرية المصرية وأن تتجه مصر ناحية السلاح الأمريكي.

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عادل حمودة حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر

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