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بهذه الطريقة.. سوسن بدر تروج لمسلسلها الجديد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:29 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة سوسن بدر ، جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس تصوير مسلسل “مسلسل السيدة زينب” عبر حسابها الشخصى على موقع انستجرام .



وعلقت سوسن بدر قائلة “ مين شاف الحلقة الأولى من مسلسل السيدة زينب؟”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن المسلسل اجتماعي، ويدور فى إطار اجتماعى بحت وليس له أى علاقة بالدين، وأنا بمثل دور لسيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر و الفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى".

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