بالفيديو.. ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة؟

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.





وبدأت الوزارة بتفعيل خط ساخن وهو 15044 لتلقي التظلمات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث يحق للمواطن، أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى في ظل توقع أن يصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة فى المرحلة الثانية الى لما يقرب من 3 ملايين مواطن.





وتستعرض "الفجر" أهم الخطوات في حالة فقدان كارت أو حصول خطأ في البيانات الخدمات المتكاملة لذوي الأعاقة، وذلك خلال فيديو نشرته الوزارة على الصفحة الرسمية " الفيس بوك ":-





مميزات "كارت الخدمات المتكاملة"

هذا ومن أهم مميزات كارت الخدمات المتكاملة المقرر أن يحصل عليها ذوى الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل:

- الرعاية الصحية

- الالتحاق بالتعليم الدامج

- تسهيلات النقل والمواصلات

- إتاحة السكن

- الحق في ممارسة الرياضة

وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة.





دورة عمل بطاقات الخدمات المتكاملة

كما نستعرض دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الأعاقة وهي كالاتي:





1- يقوم العميل بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة للحصول علي ميعاد ومكان الكشف الطبي.





2- تقوم لجنة الطبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي علي المواطن الذي تم تسجيله.





3- في حالة الموافقة علي تحديد نوع الإعاقة وإعتماد التقرير الطبي ورفعه علي النظام الألكتروني لتستلمه وزارة التضامن الإجتماعي.





4- يقوم المواطن بالتسجيل علي موقع وزارة التضامن الإجتماعي للحصول علي ميعاد ومكان لإجراء الكشف التوظيفي.





5- يتم إجراء الكشف التوظيفي للتأكيد علي نسبة الأعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لأستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.



