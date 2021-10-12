Advertisements

بالفيديو.. ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة؟

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:48 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
آيات عامر
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدأت الوزارة بتفعيل خط ساخن وهو 15044 لتلقي التظلمات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث يحق للمواطن، أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى في ظل توقع أن يصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة فى المرحلة الثانية الى لما يقرب من 3 ملايين مواطن.

وتستعرض "الفجر" أهم الخطوات في حالة فقدان كارت أو حصول خطأ في البيانات الخدمات المتكاملة لذوي الأعاقة، وذلك خلال فيديو نشرته الوزارة على الصفحة الرسمية " الفيس بوك ":-

مميزات "كارت الخدمات المتكاملة"
هذا ومن أهم مميزات كارت الخدمات المتكاملة المقرر أن يحصل عليها ذوى الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل:
- الرعاية الصحية
- الالتحاق بالتعليم الدامج
- تسهيلات النقل والمواصلات
- إتاحة السكن
- الحق في ممارسة الرياضة
وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة.

دورة عمل بطاقات الخدمات المتكاملة
كما نستعرض دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الأعاقة وهي كالاتي:

1- يقوم العميل بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة للحصول علي ميعاد ومكان الكشف الطبي.

2- تقوم لجنة الطبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي علي المواطن الذي تم تسجيله.

3- في حالة الموافقة علي تحديد نوع الإعاقة وإعتماد التقرير الطبي ورفعه علي النظام الألكتروني لتستلمه وزارة التضامن الإجتماعي.

4- يقوم المواطن بالتسجيل علي موقع وزارة التضامن الإجتماعي للحصول علي ميعاد ومكان لإجراء الكشف التوظيفي.

5- يتم إجراء الكشف التوظيفي للتأكيد علي نسبة الأعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لأستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

6- تقوم وزارة التضامن الإجتماعي لإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.

الكلمات المفتاحية

ذوي الإعاقة بوابة الفجر بطاقة الخدمات المتكاملة الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ يوم

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

جلسة حاسمة في الأهلي لحل أزمة أجايي

منذ أقل من ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد إجراءهم للكشف الطبي المُميكن

الشروط والأهمية ومكان إصدارها.. تفاصيل بطاقة إثبات الإعاقة

تعرف على شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

محمد كشك عن إجراءات الحصول على بطاقة المعاق الذكية: "يا فرحة ما تمت"

تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الأعاقة 2021 (تقرير)

ننشر دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة (انفوجراف)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

07:39 ص

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

10:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements