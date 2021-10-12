رابطة تجار السيارات عن "الأوفر برايس": المواطن شريك في الظاهرة (فيديو)

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على ظاهرة "الأوفر برايس" المنتشرة في سوق السيارات، بعد أزمة الرقائق الالكترونية في العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف الشحن.

وقال "أبوالمجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "التجار بريئون من هذه الظاهرة، ونحن في شعبة التجار نرفض تلك الظاهرة واصدرنا عدة تصريحات حول هذا الشأن"، مطالبًا المستهلكين بعدم الانسياق وراء تلك الظاهرة للحد من انتشارها.





وتابع: "لو عاوز عربية فئة 3 ومش موجودة خد التانية، لو طالب لون ومش متوفر خد المتاح، ما ينفعش تصر على ماركة معينة.. أنت شريك في الحد من تلك الظاهرة".





وأضاف: "الفلوس الفارق اللي اسمها أوفر برايس عند الموزع، لأن الوكيل لا يتعامل مباشرة مع التجار، ليه رجالته من الموزعين وهو المسؤول عن منح ذلك للتجار والتاجر مكسبه واضح ومحدد، والفارق الذي يسمى " أوفر برايس " يذهب في جيب الموزع"



