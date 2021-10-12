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حسني عبدربه: منتخب مصر رجع لنا الفرحة تاني

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
‎أشاد حسني عبد ربه نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي الأسبق، بأداء منتخب الفراعنة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ليبيا خارج الديار، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال حسني عبد ربه:": «منتخب مصر رجع لنا الفرحة تاني، وكل المصريين بقوا ينتظروا المنتخب تاني، والأداء النهاردة رجع لنا الثقة إننا نلعب بره أرضنا هجوم».  

وأضاف عبدربه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، أن أداء الفريق تحسن تحت قيادة المدير الفني الجديد كارلوس كيروش: «الثقة زادت، واللي عاجبني إنه لعب بمحمد النني وعمرو السولية، لأنه كان عايز يهاجم ويكسب».

 وتابع، أن كيروش استطاع أن يتواجد بشكل قوي مع المنتخب، كما أن التغييرات كانت جدة، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز قدم مستوى جيد:

 "في روح جديدة وحلوة في المنتخب، وفرحة وائل جمعة ومحمد شوقي رجعت لنا الفرحة الحلوة على الخط، ولفت، إلى أنه لم يشعر بالقلق بعد خروج محمد الشناوي حارس المنتخب مصابا، بعدما حلّ محمد أبو جبل بدلا منه: «اللاعيبة مرتاحة ومش قلقانة، لكن في قامات كبيرة منقدرش نقلل منها، لأن الشناوي وجوده يمنح الثقة للدفاع وخط الوسط، والثقة مطلوبة لكل اللاعبين في أي وقت ونحن مقبلون على مرحلة مهمة».‎

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