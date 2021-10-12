حمودة يكشف كواليس لقائه مع بوب ماكيفلاند سكرتير الرئيس الأمريكي السابق نيكسون



وكشف أن بوب ماكيفلاند، قال له إن وزير خارجية أمريكا هنري كيسنجر رفض إعلان خسائر إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب سواء للإدارة الأمريكية أو مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أن إسرائيل خسرت في اليوم الأول من الحرب 35 طائرة مطورة، وخسرت أمام الجبهة المصرية في أول أيام المعارك بالدبابات.



كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن كواليس لقائه مع بوب ماكيفلاند سكرتير الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، حيث دار الحوار بينهما عن حرب 1973.وأوضح "حمودة"، خلال لقاء مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الإثنين أنه في ذلك الوقت كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحا أنه على هامش هذه الزيارة الهامة التقى بوب ماكيفلاند سكرتير الرئيس الأمريكي السابق نيكسون "صدفة" في مقر مصلحة التجارة الأمريكية.وتابع: "اتفقت على الجلوس معه خاصة أنه من الأشخاص الذين اتخذوا موقفًا واضحًا جدا من تصرفات وزير خارجية أمريكا هنري كيسنجر إبان حرب أكتوبر "، مشيرا إلى أن جميع التقارير التي جاءت من أجهزة المخابرات الأمريكية آنذاك سواء مخابرات البنتاغون أو مخابرات CIA ذكرت أنه لن يكون هناك حرب، وإذا كان هناك حرب ستكون لصالح إسرائيل كالعادة، ولذلك لم يهتم الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون بالحرب وفوض موضوعها إلى مجلس الأمن القومي ورئيس خارجيته هنري كيسنجر.