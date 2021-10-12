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رشا مهدي تبدأ تصوير أولي مشاهدها في حكاية "ورقة ضغط"

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:45 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
ولاء عبد الناصر

بدأت الفنانة رشا مهدى، تصوير أول مشاهد حدوتة "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يعرض حاليًا على قناة الحياة.

والتي تقوم ببطولتها ويشاركها البطولة كل من خالد سرحان، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد أبو رية، كريم محجوب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحدوتة من تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج منال الصيفى.




يذكر أن رشا مهدى قدمت حدوتة من الموسم الأول لمسلسل "ورا كل باب" بعنوان "ورقة ضغط" قبل شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولتها فتحى عبد الوهاب وإيهاب فهمى ورامى وحيد وساندى على وإبراهيم ظريف وتأليف محمد الشواف ويخرجها معتز حسام

الكلمات المفتاحية

مسلسل رشا مهدي دراما حكايه

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