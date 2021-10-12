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جاريث بيل على طاولة نيوكاسل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، ضمن قائمة الصفقات المطلوبة في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جاريث بيل يبدو أنه أحد الصفقات الصيفية لنيوكاسل بجانب أسماء أخرى مثل كيلور نافاس وإيكاردي ثنائي سان جيرمان وديلي آلي نجم توتنهام.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، حيث سينضم مجانا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد، الذي تم بيعه مؤخرًا للصندوق السعودي للاستثمار.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد ليس لديه نية لتجديد عقد بيل، ويسعى للتخلص من راتبه المرتفع، والذي تعرض لإصابات أكثر مما لعب بقميص الفريق الملكي.

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