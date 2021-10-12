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رضا عبد العال يهاجم عبدالله السعيد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
انتقد رضا عبد العال، نجم الاهلى والزمالك السابق، أداء عبد الله السعيد مع المنتخب الوطني فى مباراته أمام ليبيا.

وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" مع الاعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "اخشى على المنتخب الوطني من تغييرات كيروش فى المرحلة الإقصائية، وعبد الله السعيد لا يجب مشاركته أساسيا على الاطلاق". 

وأضاف: "اتعجب من تغييرات كيروش بعدما أشرك 4 لاعبين فى وسط الملعب بعدما سجلنا تسجيل 3 اهداف وكان من الممكن أن نزيد الأهداف أكثر وأكثر".

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