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هل يعود إيكاردي رحيل رونالدو عن اليوفي؟.. رد رسمي من وكيله

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
انتشرت العديد من التقارير الأوروبية مؤخرًا عن احتمالية رحيل ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن بوابة نادي العاصمة.

وصرح جيو فريدا وكيل اللاعب ماورو لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن حقيقة رحيل المهاجم، حيث قال: "مغادرة باريس ليست في خطط إيكاردي أو زوجته واندا.. إنه آخر شيء يريدون مناقشته،لا أرى أن إيكاردي سينضم قريبًا إلى أي نادٍ آخر".

ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني أساسيًا منذ تعاقد الفريق الباريسي مع ليونيل ميسي، وهذا ما جعل الأخبار تؤكد عن اقتراب رحيل اللاعب، و أن قد يكون إيكاردي بديل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

ويحتمل أيضًا أن يكون اللاعب ضمن مجموعة من الصفقات الكبرى لنيوكاسل، وذلك عقب انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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