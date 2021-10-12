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رضا عبد العال يهاجم محمد صلاح

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد رضا عبد العال، نجم الاهلى والزمالك السابق، أن محمد صلاح كان أقل اللاعبين فى خط الهجوم خلال مباراة المنتخب الوطني أمام ليبيا.


وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" مع الاعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "محمد صلاح معذور لأن اللاعبين لن يساعدوه خاصة عبد الله السعيد وهو المفترض أنه يقوم بدور صانع الألعاب ولكنه لم يصنع أي هجمة خلال اللقاء". 

وأضاف: "من الطبيعي أن المنتخب الوطني فى أسوأ حالاته يفوز بجميع المباريات داخل وخارج الأرض".

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