برشلونة يجتمع مع وكيل فاتي لتجديد العقود

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم، عن وجود اجتماع بين إدارة نادي برشلونة، وخورخي مينديز وكيل أعمال الشاب أنسو فاتي، لحسم تجديد عقده.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "برشلونة يجتهد ويواصل العمل على حماية المواهب الشابة، وفاتي أحد اللاعبين الذين يريد البارسا ربطهم عاجلا وليس آجلا".





وأضافت: "يسعى النادي الإسباني لتوقيع عقود جديدة مع الثنائي أنسو فاتي وبيدري، لاعبي الفريق وفي حالة بيدري يتبقى فقط الاتفاق على مدة العقد الجديد".





وتابعت الصحيفة الإسبانية: "بالنسبة لفاتي، فإن برشلونة يرى أن الصفقة في طريقها للانتهاء، بينما لدى خورخي مينديز بعض الشكوك، على الرغم من أن الاتفاق لن يكون في خطر، وستكون كلها أمور تتعلق بمراجعة التفاصيل في العقد".





وعانى فاتي من إصابة طويلة منذ الموسم الماضي، لكنه عاد مؤخرًا وتعول جماهير البلوجرانا عليه، ليكون خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما حصل على القميص رقم 10.



