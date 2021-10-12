شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين عهد كيروش والبدري









أكد شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن الفوز على حساب ليبيا بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة للتصفيات كأس العالم كان مهما للاقتراب من التأهل للمرحلة النهائية.





وأشار شادي عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن ثبات التشكيل هو الاختلاف الذي حدث بين عهد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحالي وحسام البدري المدير الفني السابق.





وأكد، أن المنتخب أجاد في الاستحواذ وتبادل التمريرات موضحا أن أفضل ما قدمه الفراعنة انطلاقات ظهيري الجنب وخاصة احمد أبو الفتوح كان أمر رائعا بعدما سجل هدفا عقب تبادل الكرة لأكثر من ١٠ تمريرات.



