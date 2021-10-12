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فاران يثير قلق مانشستر يونايتد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
تسببت إصابة رافائيل فاران في نهائي دوري الأمم الأوروبية، بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في قلق كبير داخل صفوف مانشستر يونايتد.

وبعد إصابة فاران، قد يخوض المان يونايتد مباراته المقبلة في الدوري دون مدافعيه الأساسيين، حيث سيغيب هاري ماجواير أيضا للإصابة.

ومن المقرر أن يعود المدافع الفرنسي إلى مانشستر هذا الأسبوع، حيث سيتم تحديد مدى إصابته، قبل أسبوع صعب للفريق الأحمر،التي سيواجه ليستر سيتي وأتالانتا وليفربول في غضون 8 أيام.

يشار إلى أن فاران، الذي انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف مقابل نحو 50 مليون يورو قادماً من ريال مدريد الإسباني، غادر ملعب المباراة التي خسرها منتخب (لاروخا) أمام الديوك الفرنسية بهدفين لهدف، في الدقيقة 43.

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