عاجل.. أمطار كثيفة تضرب محافظة الشرقية (فيديو)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقطع فيديو لسقوط الأمطار في محافظة الشرقية، بعد التحذيرات التي أصدرتها خلال الساعات الماضية.





كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، علق على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المناطق حاليًا، قائلا: "الخريف والتقلبات الجوية.. كل سنة وأنتم طيبيين".





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الصعيد، ومناطق من سيناء، ومناطق من القاهرة، منوهًا بأنه متوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة على محافظات الوجه البحرية وذلك حتى ظهر الغد.



