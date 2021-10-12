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عبد العال: منتخب مصر افتقد للحلول أمام ليبيا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد رضا عبد العال، نجم الاهلى والزمالك السابق، أن المنتخب الوطني افتقد للحلول خلال مباراته مع ليبيا رغم تسجيل 3 أهداف.

وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" مع الاعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "المنتخب الوطني سيطر على المباراة أمام ليبيا ولكن دون فاعلية هجومية مطلقا، وكنت أفضل مشاركة إبراهيم عادل بدلا من عبد الله السعيد". 

وأضاف: "المنتخب لم يمتلك الحلول أمام ليبيا، والصعب لم يأتي بعد فى مشوار الوصول لكأس العالم والمباراة الفاصلة ستكون صعبة للغاية".

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