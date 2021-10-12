Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبل في الدوري الإسباني

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتكيتو مدريد الإسباني، لخوض منافسات الليجا الإسبانية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتليتكو مدريد، مع نظيره نادي غرناطه ضمن منافسات الجولة القادمة من منافسات الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره غرناطة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب لوس كارمينيس.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة
ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره غرناطة، يوم الأحد المقبل 17 من شهر أكتوبر الجاري.
القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وغرناطة

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره غرناطة، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الاسباني.

أخبار تهمك

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

خالد عكاشة عن القبض على "أبو أسيا": صيد ثمين (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

10:55 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements