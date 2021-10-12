موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبل في الدوري الإسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتكيتو مدريد الإسباني، لخوض منافسات الليجا الإسبانية.





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتليتكو مدريد، مع نظيره نادي غرناطه ضمن منافسات الجولة القادمة من منافسات الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره غرناطة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب لوس كارمينيس.





موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره غرناطة، يوم الأحد المقبل 17 من شهر أكتوبر الجاري.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وغرناطة





وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره غرناطة، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الاسباني.



