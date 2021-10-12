حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم 2022

تمكن منتخب مصر الأول من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.





والتقى كلا المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية.





وسجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي في الدقائق 39 و45 و72 من عمر المباراة على الترتيب.





وعزز منتخب مصر صدراته لمجموعته برصيد 10 نقاط في المرحلة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب نهاية الجولة الرابعة.





ويتبقى لمنتخب مصر تحقيق الفوز في الجولة المقبلة أمام نظيره منتخب أنجولا، من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم بقطر 2022.



