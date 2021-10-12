موعد مباراة برشلونة المقبل في الدوري الإسباني





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لخوض مواجهة نظيره نادي فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





موعد مباراة برشلونة أمام فالنسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل 17 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الاسباني.



