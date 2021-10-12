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ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تمكن منتخب مصر الأول من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

والتقى كلا المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي في الدقائق 39 و45 و72 من عمر المباراة على الترتيب.

وعزز منتخب مصر صدراته لمجموعته برصيد 10 نقاط في المرحلة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب نهاية الجولة الرابعة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على ليبيا، كالتالي:
مصر.. 10 نقاط.
ليبيا.. 6 نقاط.
الجابون.. 4 نقاط.
أنجولا.. 3 نقاط.

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